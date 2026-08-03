ALEXANDER SODDY / STEFAN DOHR HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ALEXANDER SODDY / STEFAN DOHR

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 21:30:00

Date(s) :

2026-11-14

L’opéra Der Freischütz de Weber, drame au cœur de la forêt romantique, offre naturellement une place de choix au cor attaché à cet imaginaire, dès son ouverture.

La soirée met aussi l’instrument à l’honneur avec le second concerto que lui dédie Richard Strauss. Cette œuvre retrouve une limpidité mozartienne, trait partagé avec la Symphonie n°5 de Schubert. En composant pour le cor, Strauss avait forcément une pensée pour son père, considéré en son temps comme l’un des plus grands virtuoses de l’instrument. Au côté d’Alexander Soddy, reconnu dans le lyrique comme dans le symphonique, l’Orchestre du Capitole convie un interprète exceptionnel, à la hauteur de cet aîné Stefan Dohr, premier cor solo du Philharmonique de Berlin. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Weber’s opera *Der Freischütz*, a drama set in the heart of the Romantic forest, naturally gives the horn—an instrument closely associated with this imagery—a prominent role right from the overture.

L’événement ALEXANDER SODDY / STEFAN DOHR Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE