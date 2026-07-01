Alexandra Dovgan, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
vendredi 20 novembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Alexandra Dovgan Vendredi 20 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:45:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:45:00+01:00
Piano
Alexandra Dovgan est l’une des étoiles montantes de la jeune génération de pianistes : à peine majeure, la musicienne s’est déjà taillé une place de choix sur l’échiquier musical par son incroyable sensibilité et son toucher d’une grande expressivité.
« La pianiste Alexandra Dovgan ne peut guère être qualifiée d’enfant prodige, car bien que ce soit un prodige, ce n’est pas un jeu d’enfant. [Il] y a des choses qui ne peuvent s’enseigner ni s’apprendre. Le talent d’Alexandra Dovgan est exceptionnellement harmonieux », s’enthousiasmait déjà Grigory Sokolov, son mentor, à la toute fin des années 2010. La jeune femme a depuis continué de rafler les prix internationaux et enchaîne les débuts prestigieux dans les plus grandes salles mondiales ainsi qu’aux côtés d’orchestres de tout premier plan. Elle séduit par sa concentration, par la pureté de son expression, qui s’exprime dans un jeu clair au phrasé raffiné, et par son imagination créative.
Programme
Jean-Sébastien Bach, Toccata en mi mineur, BWV 914
Franz Schubert, Sonate pour piano n° 19 en ut mineur D. 958
Frédéric Chopin
Barcarolle en fa dièse majeur, op. 60
Sonate pour piano n° 3 en si mineur op. 58
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699397-alexandra-dovgan »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-alexandra-dovgan-84981 »}]
L’esprit du piano Piano
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