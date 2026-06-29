Alexandra Ridout & Fabrice Tarel Quartet, Symbiosis au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Alexandra Ridout & Fabrice Tarel Quartet, Symbiosis au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 11 octobre 2026.
A seulement 27 ans, Alexandra Ridout compte déjà parmi les trompettistes les plus talentueuses de la scène internationale. D’origine britannique et récompensée lors du concours des jeunes talents de la BBC, elle vit actuellement à New York, haut lieu du jazz.
Elle rejoint ici Fabrice Tarel, au sein de son nouveau quartet sur un répertoire de compositions de ce dernier, dont on connaît le lyrisme et les qualités d’écriture. Cyril Billot, jeune contrebassiste très actif sur la scène hexagonale, et Andy Barron, batteur d’expérience alliant finesse et énergie, complètent cette formation d’exception.
Line-up : Alexandra Ridout : trompette ; Fabrice Tarel : piano ; Cyril Billot : contrebasse ; Andy Barron : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — À seulement 27 ans, la trompettiste Alexandra Ridout, étoile montante de la scène internationale, s’illustre aux côtés de Fabrice Tarel dans un quartet prometteur.
Le samedi 10 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 10 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 27€ à 30€
Tarif sur place : 30€ à 33€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T20:30:00+02:00;2026-10-10T21:30:00+02:00_2026-10-10T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/alexandra-ridout-fabrice-tarel-quartet contact@38riv.com
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