Alexandra Ridout & Fabrice Tarel Quartet, Symbiosis au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

A seulement 27 ans, Alexandra Ridout compte déjà parmi les trompettistes les plus talentueuses de la scène internationale. D’origine britannique et récompensée lors du concours des jeunes talents de la BBC, elle vit actuellement à New York, haut lieu du jazz.

Elle rejoint ici Fabrice Tarel, au sein de son nouveau quartet sur un répertoire de compositions de ce dernier, dont on connaît le lyrisme et les qualités d’écriture. Cyril Billot, jeune contrebassiste très actif sur la scène hexagonale, et Andy Barron, batteur d’expérience alliant finesse et énergie, complètent cette formation d’exception.

Line-up : Alexandra Ridout : trompette ; Fabrice Tarel : piano ; Cyril Billot : contrebasse ; Andy Barron : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — À seulement 27 ans, la trompettiste Alexandra Ridout, étoile montante de la scène internationale, s’illustre aux côtés de Fabrice Tarel dans un quartet prometteur.

Le samedi 10 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 10 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 27€ à 30€

Tarif sur place : 30€ à 33€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T20:30:00+02:00;2026-10-10T21:30:00+02:00_2026-10-10T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/alexandra-ridout-fabrice-tarel-quartet contact@38riv.com



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