Alexandre Tharaud, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Alexandre Tharaud Mercredi 9 juin 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-09T20:00:00+02:00 – 2027-06-09T21:30:00+02:00

Fin : 2027-06-09T20:00:00+02:00 – 2027-06-09T21:30:00+02:00

Piano

L’éclectique Alexandre Tharaud a toujours entretenu avec la musique française une vraie proximité. Le voilà qui guide son public dans un « voyage en France » où les premières années du XXe siècle répondent au XIXe finissant. S’il a exploré aussi d’autres répertoires (nombreux, d’ailleurs, car la curiosité fait partie de son ADN), Alexandre Tharaud est un véritable amoureux de la musique française. C’est d’ailleurs avec elle qu’il s’est fait connaître du public dans les années 1990, et il n’a de cesse depuis d’y revenir régulièrement. Celui qui apprécie particulièrement les intégrales assemble au contraire pour ce concert un bouquet varié qui témoigne de la richesse artistique française. Aux compositeurs marqués par le langage romantique, tels Gounod, Bizet et Massenet, répondent les modernes que sont Debussy et Ravel, tandis qu’entre les deux Fauré ou Chabrier font la transition. L’occasion de découvrir des pages peu connues – certains ayant surtout brillé sur les scènes d’opéra – et d’en entendre d’autres plus célèbres (La Mer de Debussy ou le Cantique de Jean Racine de Fauré) sous forme de transcriptions dues au pianiste lui-même.

Programme

Jean-Philippe Rameau, Les Soupirs

Adolphe Adam, Pas de deux (transcription Henri Büsser)

Charles Gounod, Impromptu

Georges Bizet, Nocturne en ré Majeur

Jules Massenet, Mélodie

André Messager, Mazurka (Isoline)

Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine (transcription A. Tharaud)

Francis Poulenc, Nocturne n°1

Emmanuel Chabrier, Caprice, Mélancolie, Danse villageoise, Idylle, Scherzo-Valse (extraits des Pièces pittoresques)

Maurice Ravel, Sonatine

Claude Debussy, La Mer (transcription A. Tharaud)’



En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697675-alexandre-tharaud »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-alexandre-tharaud-88811 »}]

Voyage en France Piano