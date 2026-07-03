Alexandre Tharaud, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
mercredi 9 juin 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Alexandre Tharaud Mercredi 9 juin 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-09T20:00:00+02:00 – 2027-06-09T21:30:00+02:00
Fin : 2027-06-09T20:00:00+02:00 – 2027-06-09T21:30:00+02:00
Piano
L’éclectique Alexandre Tharaud a toujours entretenu avec la musique française une vraie proximité. Le voilà qui guide son public dans un « voyage en France » où les premières années du XXe siècle répondent au XIXe finissant. S’il a exploré aussi d’autres répertoires (nombreux, d’ailleurs, car la curiosité fait partie de son ADN), Alexandre Tharaud est un véritable amoureux de la musique française. C’est d’ailleurs avec elle qu’il s’est fait connaître du public dans les années 1990, et il n’a de cesse depuis d’y revenir régulièrement. Celui qui apprécie particulièrement les intégrales assemble au contraire pour ce concert un bouquet varié qui témoigne de la richesse artistique française. Aux compositeurs marqués par le langage romantique, tels Gounod, Bizet et Massenet, répondent les modernes que sont Debussy et Ravel, tandis qu’entre les deux Fauré ou Chabrier font la transition. L’occasion de découvrir des pages peu connues – certains ayant surtout brillé sur les scènes d’opéra – et d’en entendre d’autres plus célèbres (La Mer de Debussy ou le Cantique de Jean Racine de Fauré) sous forme de transcriptions dues au pianiste lui-même.
Programme
Jean-Philippe Rameau, Les Soupirs
Adolphe Adam, Pas de deux (transcription Henri Büsser)
Charles Gounod, Impromptu
Georges Bizet, Nocturne en ré Majeur
Jules Massenet, Mélodie
André Messager, Mazurka (Isoline)
Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine (transcription A. Tharaud)
Francis Poulenc, Nocturne n°1
Emmanuel Chabrier, Caprice, Mélancolie, Danse villageoise, Idylle, Scherzo-Valse (extraits des Pièces pittoresques)
Maurice Ravel, Sonatine
Claude Debussy, La Mer (transcription A. Tharaud)’
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697675-alexandre-tharaud »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-alexandre-tharaud-88811 »}]
Voyage en France Piano
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026
- La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 3 juillet 2026
- Visite : La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 3 juillet 2026
- Soluces – Espace Sésame, Sésame, Bordeaux 3 juillet 2026
- Soluces – Grand-Parc, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 3 juillet 2026