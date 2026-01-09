Alexis HK & Benoit Dorémus

Centre d’animation et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Deux artistes sont dans leur loge. Ils se préparent tranquillement à monter sur scène. Ils se parlent avec respect, sur un ton exagérément affable. Ils se vouvoient. Ils échangent sur l’actualité, sur la vie, leur vie, ils se connaissent bien. Ils se permettent de divaguer, de s’égarer, d’affabuler, de déraisonner. Ils improvisent des chansonnettes, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre. Ils s’autorisent ce qu’ils ne devraient pas, naviguent entre indécence, poésie et autodérision. Ils s’affranchissent de la bienséance qu’ils auront peut-être face au public. Rien de tel pour évacuer le trac.

Deux artistes sont dans leur loge et plongent avec délectation dans l’inavouable. Alexis HK et Benoît Dorémus, auteurs, compositeurs et interprètes et amis, associent sur scène leur plume et leur talent, pour un concert qui va flirter avec l’inavouable.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la SPL Destination Touristique Domfront-Bagnoles. .

Centre d’animation et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Alexis HK & Benoit Dorémus

L’événement Alexis HK & Benoit Dorémus Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-09 par REZZO