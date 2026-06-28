Alexis Valet invite Joe Sanders en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Alexis Valet poursuit sa résidence au 38Riv, avec des invités de haut vol, et toujours accompagné de musiciens complices. La musique explore un espace d’improvisation intense et fluide.

Contrebassiste hors norme, rare sur les scènes françaises, Joe Sanders dessine des trajectoires musicales audacieuses. Installé aujourd’hui dans le sud de la France, cet artiste majeur du jazz contemporain est reconnu pour la profondeur de son jeu, son sens exceptionnel de l’écoute et sa capacité à naviguer entre les esthétiques avec une remarquable liberté. Collaborateur recherché, il accompagne depuis plus de vingt ans des figures incontournables telles que Joshua Redman, Ben Wendel, Gerald Clayton, Kendrick Scott, Charles Lloyd ou encore Logan Richardson. Présent sur de nombreux enregistrements marquants de la scène jazz internationale, il développe parallèlement une œuvre personnelle singulière, où se croisent jazz moderne, blues, musiques afro-latines, folk et influences contemporaines. Après « Introducing Joe Sanders » et « Humanity », il présente en 2026 son nouvel album, « Parallels », un projet intime et ambitieux qui révèle toute la richesse de son univers musical et confirme sa place parmi les voix les plus créatives de sa génération.

Line-up : Alexis Valet : vibraphone ; Joe Sanders : contrebasse ; Carl Henri Morisset : piano ; TBA : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Alexis Valet invite le talentueux Joe Sanders pour une soirée d’improvisation audacieuse, réunissant des musiciens complices au 38Riv.

Le samedi 26 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 26 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 25 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 32€ à 35€

Tarif sur place : 35€ à 38€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:30:00+02:00;2026-09-25T21:30:00+02:00_2026-09-25T22:30:00+02:00;2026-09-26T19:30:00+02:00_2026-09-26T20:30:00+02:00;2026-09-26T21:30:00+02:00_2026-09-26T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts?search=Alexis%20Valet%20invite%20Joe%20Sanders&category=All&easepick_start_date_max=&easepick_start_date_min=now%20-3%20hours&easepick_end_date_min=now%20-3%20hours contact@38riv.com



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