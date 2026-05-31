Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Dans le cadre du Festival Quartier du Livre – 11eme édition

« Suivez Alice dans un voyage aussi étrange que fascinant, au cœur d’un univers tour à tour loufoque, absurde et inquiétant.

Dans ce monde fantastique, les animaux parlent, les goûters deviennent extravagants, l’on grandit ou rapetisse en un instant, tandis qu’une redoutable Reine de Coeur menace de faire couper la tête de tous ceux qui lui déplaisent.

Au-delà du rêve et du merveilleux, cette aventure est aussi un parcours initiatique, une exploration du monde, des autres et de soi-même. »

Magali Song

Professeure du Parcours Découverte au CMA 5

Magali Song, professeur de Théâtre – Parcours Découverte – au CMA 5 et ses élèves vous invitent à découvrir leur adaptation du célèbre texte de Lewis Carroll.

Le mardi 02 juin 2026

de 19h45 à 20h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:45:00+02:00

fin : 2026-06-02T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:45:00+02:00_2026-06-02T20:45:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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