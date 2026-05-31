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Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mardi 2 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Dans le cadre du Festival Quartier du Livre – 11eme édition

« Suivez Alice dans un voyage aussi étrange que fascinant, au cœur d’un univers tour à tour loufoque, absurde et inquiétant.

Dans ce monde fantastique, les animaux parlent, les goûters deviennent extravagants, l’on grandit ou rapetisse en un instant, tandis qu’une redoutable Reine de Coeur menace de faire couper la tête de tous ceux qui lui déplaisent.

Au-delà du rêve et du merveilleux, cette aventure est aussi un parcours initiatique, une exploration du monde, des autres et de soi-même. »

Magali Song

Professeure du Parcours Découverte au CMA 5

Magali Song, professeur de Théâtre – Parcours Découverte – au CMA 5 et ses élèves vous invitent à découvrir leur adaptation du célèbre texte de Lewis Carroll.
Le mardi 02 juin 2026
de 19h45 à 20h45
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:45:00+02:00
fin : 2026-06-02T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:45:00+02:00_2026-06-02T20:45:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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