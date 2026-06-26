ALICE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE Béziers
ALICE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE Béziers vendredi 2 octobre 2026.
Béziers
ALICE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Un spectacle immersif rend hommage à Alice Guy, pionnière du cinéma et première réalisatrice de fiction.
Ce spectacle immersif retrace le destin exceptionnel d’Alice Guy, pionnière du cinéma et première réalisatrice de fiction de l’histoire. Entre musique originale, illustrations créées en direct, archives et extraits de films, la scène devient un véritable laboratoire d’images. Un hommage sensible à une femme visionnaire dont l’apport majeur au cinéma est longtemps resté méconnu. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ALICE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE
An immersive show pays tribute to %E0 Alice Guy, a pioneer of cinema and the first female director of fiction films.
L’événement ALICE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- STAS FEKETE LES 3 UNIVERS DU VIOLONCELLE Béziers 30 juin 2026
- CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB Béziers 30 juin 2026
- GALA DE DANSE DE LA MJC CS DE BÉZIERS Béziers 1 juillet 2026
- COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS CERVANTES Béziers 1 juillet 2026
- CONCERT INAUGURAL LE CHOEUR ÉPHÉMÈRE ET LES CLARINETTISTES LES CAMÉLÉONS Béziers 1 juillet 2026