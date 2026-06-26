Béziers

ALICE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Un spectacle immersif rend hommage à Alice Guy, pionnière du cinéma et première réalisatrice de fiction.

Ce spectacle immersif retrace le destin exceptionnel d’Alice Guy, pionnière du cinéma et première réalisatrice de fiction de l’histoire. Entre musique originale, illustrations créées en direct, archives et extraits de films, la scène devient un véritable laboratoire d’images. Un hommage sensible à une femme visionnaire dont l’apport majeur au cinéma est longtemps resté méconnu. .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : ALICE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

An immersive show pays tribute to %E0 Alice Guy, a pioneer of cinema and the first female director of fiction films.

L’événement ALICE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34