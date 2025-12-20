Alice, folklore du futur Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Alice, folklore du futur

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

ÉRIC THOMAS guitare / objets & FLORIAN STÉPHANT magnétophone

Tournerie c’est la résonance du bois de la guitare et le mouvement répété du son capturé par le magnétophone.

Tournerie c’est une musique improvisée qui se développe autant dans l’instant que sur l’instant. .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Alice, folklore du futur Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose