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AGENDA · Trédrez-Locquémeau

Alice, folklore du futur Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

samedi 15 août 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Rue Marguerite Allain Faure
Adresse
Café Théodore
Ville
22300 Trédrez-Locquémeau
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trédrez-Locquémeau

Alice, folklore du futur

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

ÉRIC THOMAS guitare / objets & FLORIAN STÉPHANT magnétophone
Tournerie c’est la résonance du bois de la guitare et le mouvement répété du son capturé par le magnétophone.
Tournerie c’est une musique improvisée qui se développe autant dans l’instant que sur l’instant.   .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Alice, folklore du futur Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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