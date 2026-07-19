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AGENDA · Trédrez-Locquémeau

Javivi De Jerez, flamenco Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

dimanche 9 août 2026 · Kerguerwen · Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Kerguerwen
Adresse
Café Théodore
Ville
22300 Trédrez-Locquémeau
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trédrez-Locquémeau

Javivi De Jerez, flamenco

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Guitare et chant flamenco avec Javivi de Jerez   .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Javivi De Jerez, flamenco Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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