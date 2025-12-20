Kouyaté/Thomas/Ouattara, afro groove mandingue Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Kouyaté/Thomas/Ouattara, afro groove mandingue

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Issu d’une grande famille de griots, un pied en Casamance, l’autre à Dakar, Idrissa Kouyaté est un joueur virtuose de kora (harpe à 21 cordes d’Afrique de l’Ouest). Par transmission orale, l’artiste sénégalais a hérité de ses ancêtres les chants et rythmes de la musique traditionnelle mandingue. Revisitant le répertoire, Idrissa offre une musique africaine émouvante et envoûtante qui se teinte par instants de blues, de reggae ou de notes orientales…

Au Théodore, il est entouré de deux musiciens d’exception. Bassiste auteur-compositeur-arrangeur autodidacte, Achille Ouattara a baigné dès son plus jeune âge dans l’atmosphère musicale de sa famille à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Talent rare, il s’est fait vite fait repérer comme musicien de scène ou de studio par les plus grands noms d’Afrique de l’Ouest (Fatoumata Diawara, Cheick Tidiane Seck, Alif Naaba…). En live, à la basse, à la guitare ou au chant, Achille distille un groove afro-jazz-funk ensoleillé. Aux flûtes en bois, le breton Jean-Luc Thomas rapporte dans ses bagages ses nombreuses inspirations nées de ses séjours au Mali, au Niger, en Inde, au Brésil ou en Irlande… Sur scène, les trois complices entament de nouveaux dialogues musicaux se nourrissant des improvisation, facéties et fantaisies des uns et des autres.

Idrissa Kouyaté (kora, chant), Achille Ouattara (basse, guitare, chant, percussions),

Jean-Luc Thomas (flûtes) .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Kouyaté/Thomas/Ouattara, afro groove mandingue Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose