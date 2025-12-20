Trouble, transe rythmique et mélodique Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
mercredi 19 août 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Trouble, transe rythmique et mélodique
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Avec sa batterie hypnotique, qui fit le succès du Surnatural et de son Magnetic Ensemble, Antonin Leymarie relance en quintette son pari de la transe rythmique et mélodique.
Antonin Leymarie aime s’aventurer sur les chemins fertiles de l’exploration musicale, qu’il partage volontiers avec quelques comparses intrépides. C’est à nouveau le cas avec ce tout nouveau groupe où il réunit le piano préparé de Fabrizio Rat, le violoncelle augmenté de Clément Petit, l’alto expressif de Maëlle Desbrosses et la voix ovniesque de Leïla Martial. Un combo apte à utiliser toutes les capacités de transformations du son pour installer d’originaux aplats rythmiques, orchestrés dans une grande simplicité de forme pour mieux se prêter à toutes les improvisations, et délivrer des mantras troublants, joyeux ou ténébreux afin d’ouvrir grand la porte de l’imaginaire.
Leïla Martial chant , Fabrizio Rat piano, Maëlle Desbrosses alto, Clément Petit violoncelle, Antonin Leymarie batterie, composition .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Trouble, transe rythmique et mélodique Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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