Trans kabar, transe-maloya Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Trans kabar, transe-maloya

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Après plus de 300 concerts le groupe TRANS KABAR prend un nouveau souffle pour venir souffler la braise des kabars réunionnais électrisés en accueillant David Doris au chant et au kayamb, une voix roots venu directement des kabars réunionnais, Clémence Gaudin à la contrebasse. Stéphane Hoareau est toujours à la direction et la guitare et Ianik Tallet à la batterie.

TRANS KABAR s’inspire du Servis Kabaré, cérémonie festive issue des rituels des esclaves faîte pour communier avec les ancêtres par la musique, les chants et les danses. Souvent rejeté, interdit, presque oublié, ce rite a survécu dans la clandestinité. TRANS KABAR le remet au goût du jour. Spontanés et hyper-créatifs, les quatre artistes laissent une large place à l’improvisation. Des rythmiques rock maloya sculptées qui plongent dans les complaintes d’un blues insulaire.

Stéphane Hoareau Guitare, choeurs & direction, David Doris Voix & kayamb, Clémence Gaudin Contrebasse & choeurs, Ianik Tallet Batterie & choeurs .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Trans kabar, transe-maloya Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose