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Sur des Chardons Ardents 2026 Lianver, Locquémeau Trédrez-Locquémeau

mercredi 12 août 2026 · Lianver, Locquémeau · Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Lianver, Locquémeau
Adresse
Cidrerie du Lianver
Ville
22300 Trédrez-Locquémeau
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trédrez-Locquémeau

Sur des Chardons Ardents 2026

Lianver, Locquémeau Cidrerie du Lianver Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-14 01:00:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14

Sur des Chardons Ardents revient les 12, 13 et 14 août 2026 avec une édition spéciale cette année, car le fest-noz fête ses vingt ans !
12 août > THE 20TH FEST-NOZ
13 août > CLAUDIO RABE / RODOLPHE BURGER & SONNENBLUME / KEITH STRENG
14 août > JO DAHAN & THE GONZO CLUB / LA JUNGLE / REVEREND BEAT-MAN & MILAN SLICK
Nous proposons des pass pour les trois soirs, et des pass pour les deux soirs de concerts.
Pas de camping sur place.
Bar et petite restauration lente.
A bientôt !
Les Chardons   .

Lianver, Locquémeau Cidrerie du Lianver Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 41 06 40 59 

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English :

L’événement Sur des Chardons Ardents 2026 Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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