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Aligot géant des Pompiers Saint-Chély-d’Aubrac

mercredi 5 août 2026 · Saint-Chély-d'Aubrac

Aligot géant des Pompiers Saint-Chély-d’Aubrac

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
salle des fêtes
Ville
12470 Saint-Chély-d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
Tarif de base plein tarif

Saint-Chély-d’Aubrac

Aligot géant des Pompiers

salle des fêtes Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Aligot géant et concert. Sans réservation.
ALIGOT GEANT !
Groupe Mezzo Projekt
à la salle des fêtes à partir de 20h   .

salle des fêtes Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie   amicalepompier.aubrac@gmail.com

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English :

Giant aligot and concert. No reservations required.

L’événement Aligot géant des Pompiers Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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