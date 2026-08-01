Aligot géant des Pompiers Saint-Chély-d’Aubrac
mercredi 5 août 2026 · Saint-Chély-d'Aubrac
Informations pratiques
Saint-Chély-d’Aubrac
Aligot géant des Pompiers
salle des fêtes Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Aligot géant et concert. Sans réservation.
ALIGOT GEANT !
Groupe Mezzo Projekt
à la salle des fêtes à partir de 20h .
salle des fêtes Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie amicalepompier.aubrac@gmail.com
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English :
Giant aligot and concert. No reservations required.
L’événement Aligot géant des Pompiers Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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