Informations pratiques

Saint-Chély-d’Aubrac

Aligot géant des Pompiers

salle des fêtes Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Aligot géant et concert. Sans réservation.

ALIGOT GEANT !

Groupe Mezzo Projekt

à la salle des fêtes à partir de 20h .

salle des fêtes Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie amicalepompier.aubrac@gmail.com

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English :

Giant aligot and concert. No reservations required.

L’événement Aligot géant des Pompiers Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)