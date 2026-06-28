Alison’s Halo SUPERSONIC Paris

ALISON’S HALO (22h00)

(Shoegaze – Phoenix, US)

Alison’s Halo s’est formé à Tempe, en Arizona, à l’automne 1992, autour de Catherine Cooper (chant, guitare), Adam Cooper(guitare), David Roger (basse, chant) et Roger Brogan (batterie, percussions).

Quelques mois seulement après sa création, le groupe s’impose sur la scène locale et décroche rapidement des concerts aux côtés d’artistes de renommée nationale tels que The Verve, Ultra Vivid Scene, Curve, The Boo Radleys, Stereophonics, Medicine, Lovesliescrushing, Bailter Space, et bien d’autres. Le groupe est également invité à se produire dans de nombreux festivals à travers les États-Unis.

En 1995, le single *Dozen / Calendar* paraît sur le légendaire label Independent Project Records. Il reçoit d’excellentes critiques à l’échelle nationale et bénéficie d’une importante diffusion sur les radios universitaires. Son mélange envoûtant de guitares cristallines et saturées, associé aux mélodies saisissantes de Catherine Cooper, attire rapidement l’attention d’un large public et permet au groupe d’entreprendre une tournée couronnée de succès à travers le pays.

Leur premier album, *Eyedazzler*, est enregistré entre 1992 et 1996 sur différents enregistreurs PortaStudio à cassette 2, 4 et 8 pistes, avant d’être publié en 1998 par le label Burnt Hair Records de Detroit. Cette collection remarquable de chansons n’a cessé de gagner en popularité depuis sa sortie et est aujourd’hui considérée comme l’un des albums majeurs du shoegaze et de la dream-pop, parmi les plus emblématiques de l’âge d’or de ces deux genres.

https://alisonshalo.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

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Lundi 12 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Slowdive, Cocteau Twins & My Bloody Valentine

Le lundi 12 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-13T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-12T19:00:00+02:00_2026-10-12T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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