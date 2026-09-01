Allez savoir Festival des sciences sociales Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Allez savoir Festival des sciences sociales

Du jeudi 24 au samedi 26 septembre 2026. Centre de la Vieille Charité (CVC) L’Alcazar Musées de Marseille Lieux partenaires Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-24

Festival des sciences sociales 3 jours de rencontres, débats, expositions,…

L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et la Ville de Marseille vous invitent à questionner les grands défis du monde contemporain dans une ambiance conviviale et stimulante.



Rejoignez-nous pour trois jours de tables rondes, projections-débats, spectacles, visites, dialogues littéraires, rencontres au musée, ateliers ludiques et séances d’écoute à travers une quinzaine de sites emblématiques et lieux culturels de la ville.





Allez Savoir #7 — L’argent. C’est-à-dire ? Du jeudi 24 au samedi 26 septembre 2026



À la fois facteur d’émancipation et de domination, fondement de confiance autant que de croyance, objet matériel et symbolique, l’argent façonne nos sociétés, nos institutions et nos vies quotidiennes.



Venez explorer, débattre, jouer et observer aux côtés de chercheurs, d’artistes, d’auteurs et de journalistes, autour de nombreuses thématiques



– l’argent et le bonheur ;

– l’argent dans le couple et dans la famille ;

– le marketing d’influence ;

– la propriété des médias et le contrôle éditorial ;

– la régulation environnementale ;

– la conservation de la nature et le préjudice écologique ;

– l’exploitation minière en Afrique du Sud ;

– les cryptoactifs et l’Union européenne ;

– la redistribution des richesses, le patrimoine et la fiscalité ;

– l’organisation des marchés ;

– les économies parallèles et trafics illicites ;

– les affaires de corruption ;

– la dette et le travail, de l’Antiquité à nos jours ;

– l’expérience de l’argent en prison ;

– la disparition de l’argent liquide et les monnaies numériques ;

– les monnaies extra-européennes ;

– le don au Kirghizistan ;

– la précarité économique au Mexique ;

– la valeur des œuvres d’art ;

– l’argent dans la littérature, mais aussi dans l’au-delà, etc.



La programmation de la 7ᵉ édition d’Allez Savoir est à découvrir sur allez-savoir.fr .

Centre de la Vieille Charité (CVC) L’Alcazar Musées de Marseille Lieux partenaires Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Social Sciences Festival: 3 days of meetings, debates, exhibitions, and more…

L’événement Allez savoir Festival des sciences sociales Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Ville de Marseille