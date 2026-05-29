Allez Viens ! Playground du Collectif Primavez Place François-Mitterrand, Rezé Rezé
Allez Viens ! Playground du Collectif Primavez Place François-Mitterrand, Rezé Rezé mercredi 8 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 18:30 –
Gratuit : oui Tout public
Au programme : spectacle, jeux et animations en plein air !Avec Playground, préparez-vous à passer un moment drôle et convivial !Entre acrobaties, humour et surprises, Miguel Rubio nous embarque dans une aventure pleine de rires. À plus de 8 mètres du sol, il réalise des figures spectaculaires et invite le public à prendre part à cette expérience aussi drôle qu’impressionnante.La soirée se poursuit avec des jeux, des stands et des animations.???? Lien de l’événement : https://www.lasoufflerie.org/evenements/allez-viens-4-playground-du-collectif-primavez/???? Vous venez en transport en commun ? Téléchargez votre justificatif « Allez Viens ! » sur notre billetterie en ligne.
Place François-Mitterrand, Rezé Rezé 44400
02 51 70 78 00 https://billetterie.lasoufflerie.org/
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