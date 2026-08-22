ALLIANCE(S) Sète
jeudi 6 mai 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
ALLIANCE(S)
29 grande rue haute Sète Hérault
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-06
fin : 2027-05-08
Date(s) :
2027-05-06
Une comédie d’auteur terriblement savoureuse.
COMÉDIE
Avec Alliance(s), Vincent Cordier signe une écriture d’une redoutable précision. Le spectacle se construit en une succession de saynètes parfaitement ciselées où chaque personnage, chaque situation, chaque réplique trouve sa juste place.
Grinçant sans jamais être cynique, jubilatoire sans jamais céder à la facilité, Alliance(s) épingle avec une réjouissante acuité les petits arrangements, les failles et les travers de chacun sans jamais condamner personne.
Une comédie d’auteur terriblement savoureuse.
Paul et Valery se marient.
Un grand jour, une belle fête… mais derrière les sourires de circonstance, les masques tombent peu à peu pour laisser apparaître manies, secrets, jalousies, petites lâchetés et grandes hypocrisies.
Entre gaffes, maladresses et vérités qui éclatent, ce mariage devient le théâtre joyeux d’une humanité à la fois tendre, cruelle et irrésistiblement drôle.
Extraits de presse Une cérémonie délicieusement cruelle et rythmée -Strobomag .
29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie
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English : ALLIANCE(S)
A wonderfully delightful auteur comedy.
L’événement ALLIANCE(S) Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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