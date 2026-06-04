Allonnes, des quartiers en or Allonnes samedi 4 juillet 2026.

Allonnes

Allonnes, des quartiers en or

Avenue du 19 Mars 1962 Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

A partir de 14h, la plaine Jean-Launay va vibrer aux rythmes de nombreuses activités dédiées à la jeunesse

A partir de 14h, la plaine Jean-Launay va vibrer aux rythmes de nombreuses activités dédiées à la jeunesse. Basket 3×3, châteaux gonflables, escrime, initiation à la trottinette, moto cross, roller, slike line, stand prévention routière, tir à l’arc…

De 18h à 22h théâtre et groupes musicaux.

Une restauration sera disponible sur place à partir de 12h. .

Avenue du 19 Mars 1962 Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 70 32

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English :

From 2 p.m. onwards, the Plaine Jean-Launay will be alive with the rhythms of numerous activities dedicated to young people

L’événement Allonnes, des quartiers en or Allonnes a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72