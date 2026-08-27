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Allons au musée pour se faire du bien ! Musée Dali Paris

mercredi 7 octobre 2026 · Musée Dali · Paris

Allons au musée pour se faire du bien ! Musée Dali Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Musée Dali
Adresse
11 Rue Poulbot
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Il est impératif de s'inscrire auprès de notre service Points Paris Emploi 10 en appelant au 01 84 83 07 00 du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.</p>

Dans le cadre des Semaines de l’Information sur la Santé
Mentale 2026, portées par la Ville de Paris et l’ARS
Île-de-France, l’EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences) lance une
action originale : « Allons au musée pour se faire du bien ! ». Une
initiative qui mise sur l’art pour favoriser le bien-être, la confiance
en soi et l’insertion professionnelle.

L’art comme levier de reconnexion et d’inspiration

L’objectif de cette action ? Offrir aux participants un temps
de respiration, d’inspiration et de reconnexion à soi et aux autres, tout
en renforçant leur ouverture culturelle. Une approche innovante qui
s’adresse en priorité à des personnes en recherche d’emploi, pour qui
l’accès à la culture peut devenir un véritable levier de valorisation
personnelle et de dynamisation.

Au programme : une immersion au Musée Dalí

Le cœur de l’action repose sur une visite guidée du Musée
Dalí, conçue comme un espace de liberté et d’échange. Plongés dans
l’univers surréaliste de Salvador Dalí, les participants pourront :

  • Prendre
    un « temps libre pour soi »     dans un cadre stimulant et inspirant.
  • Créer
    un « temps d’ouverture aux autres »     grâce à des interactions autour
    des œuvres.
  • Découvrir
    une source d’inspiration     pour aborder leur recherche d’emploi sous un
    angle créatif et renouvelé.

Un atelier pour ancrer l’expérience

À l’issue de la visite, un atelier d’expression sera
animé par La Tortue Bleue, une association experte en dynamisation
individuelle et collective. Cet atelier permettra aux participants :

  • D’exprimer
    leur vécu     et d’identifier des éléments personnels de valorisation.
  • De
    réactiver des pratiques artistiques ou culturelles     qu’ils auraient pu
    négliger.
  • De
    découvrir des ressources locales     (accès à la culture, soutien
    psychologique, pratiques artistiques) disponibles sur le territoire
    parisien.

Des partenaires engagés pour une action inclusive

Cette initiative s’appuie sur un réseau de partenaires
clés :

  • La
    Ville de Paris et l’ARS Île-de-France    , qui pilotent les Semaines de
    l’Information sur la Santé Mentale, programmées du 5 au 18 octobre 2026.
  • La
    Tortue Bleue    , qui apporte son expertise en accompagnement
    psychologique et dynamisation par l’art    .
  • Le
    Musée Dalí    , qui met à disposition son espace pour cette expérience
    unique.

Pourquoi cette action mérite d’être connue ?

Parce qu’elle montre comment l’art peut devenir un outil
de bien-être et d’insertion, en offrant à des publics parfois éloignés de
la culture un accès gratuit et bienveillant à des lieux emblématiques.
Une démarche qui s’inscrit pleinement dans les valeurs de solidarité,
d’inclusion et de soutien portées par la Ville de Paris.

Encadré : Infos pratiques

Vous êtes en recherche d’emploi et vous souhaitez simplement prendre du recul ? Participez à une visite guidée du Musée Dalí, suivie d’un atelier d’expression pour explorer comment l’art peut vous aider à vous sentir mieux. Une action gratuite, organisée par l’EPEC et ses partenaires, dans le cadre des Semaines de l’Information sur la Santé Mentale. »
Le mercredi 07 octobre 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit sous condition

Il est impératif de s’inscrire auprès de notre service Points Paris Emploi 10 en appelant au 01 84 83 07 00 du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T12:00:00+02:00

Musée Dali 11 Rue Poulbot  75018 Paris


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