Allons au musée pour se faire du bien ! Musée Dali Paris

Informations pratiques

Dans le cadre des Semaines de l’Information sur la Santé

Mentale 2026, portées par la Ville de Paris et l’ARS

Île-de-France, l’EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences) lance une

action originale : « Allons au musée pour se faire du bien ! ». Une

initiative qui mise sur l’art pour favoriser le bien-être, la confiance

en soi et l’insertion professionnelle.

L’art comme levier de reconnexion et d’inspiration

L’objectif de cette action ? Offrir aux participants un temps

de respiration, d’inspiration et de reconnexion à soi et aux autres, tout

en renforçant leur ouverture culturelle. Une approche innovante qui

s’adresse en priorité à des personnes en recherche d’emploi, pour qui

l’accès à la culture peut devenir un véritable levier de valorisation

personnelle et de dynamisation.

Au programme : une immersion au Musée Dalí

Le cœur de l’action repose sur une visite guidée du Musée

Dalí, conçue comme un espace de liberté et d’échange. Plongés dans

l’univers surréaliste de Salvador Dalí, les participants pourront :

Prendre

un « temps libre pour soi » dans un cadre stimulant et inspirant.

dans un cadre stimulant et inspirant. Créer

un « temps d’ouverture aux autres » grâce à des interactions autour

des œuvres.

grâce à des interactions autour des œuvres. Découvrir

une source d’inspiration pour aborder leur recherche d’emploi sous un

angle créatif et renouvelé.

Un atelier pour ancrer l’expérience

À l’issue de la visite, un atelier d’expression sera

animé par La Tortue Bleue, une association experte en dynamisation

individuelle et collective. Cet atelier permettra aux participants :

D’exprimer

leur vécu et d’identifier des éléments personnels de valorisation .

et d’identifier des . De

réactiver des pratiques artistiques ou culturelles qu’ils auraient pu

négliger.

qu’ils auraient pu négliger. De

découvrir des ressources locales (accès à la culture, soutien

psychologique, pratiques artistiques) disponibles sur le territoire

parisien.

Des partenaires engagés pour une action inclusive

Cette initiative s’appuie sur un réseau de partenaires

clés :

La

Ville de Paris et l’ARS Île-de-France , qui pilotent les Semaines de

l’Information sur la Santé Mentale, programmées du 5 au 18 octobre 2026.

, qui pilotent les Semaines de l’Information sur la Santé Mentale, programmées du 5 au 18 octobre 2026. La

Tortue Bleue , qui apporte son expertise en accompagnement

psychologique et dynamisation par l’art .

, qui apporte son expertise en . Le

Musée Dalí, qui met à disposition son espace pour cette expérience

unique.

Pourquoi cette action mérite d’être connue ?

Parce qu’elle montre comment l’art peut devenir un outil

de bien-être et d’insertion, en offrant à des publics parfois éloignés de

la culture un accès gratuit et bienveillant à des lieux emblématiques.

Une démarche qui s’inscrit pleinement dans les valeurs de solidarité,

d’inclusion et de soutien portées par la Ville de Paris.

Encadré : Infos pratiques

Vous êtes en recherche d’emploi et vous souhaitez simplement prendre du recul ? Participez à une visite guidée du Musée Dalí, suivie d’un atelier d’expression pour explorer comment l’art peut vous aider à vous sentir mieux. Une action gratuite, organisée par l’EPEC et ses partenaires, dans le cadre des Semaines de l’Information sur la Santé Mentale. »

Le mercredi 07 octobre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit sous condition

Il est impératif de s’inscrire auprès de notre service Points Paris Emploi 10 en appelant au 01 84 83 07 00 du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T12:00:00+02:00

Musée Dali 11 Rue Poulbot 75018 Paris



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