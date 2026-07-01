ALLOSAURUS [MÊME RUE, MÊME CABINE] – CIE F.O.U.I.C, Le SAX, Achères

Informations pratiques

ALLOSAURUS [MÊME RUE, MÊME CABINE] – CIE F.O.U.I.C Vendredi 12 mars 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T21:55:00+01:00

Fin : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T21:55:00+01:00

Trois inconnu·es. Une cabine téléphonique oubliée. Et soudain, tout un monde qui s’ouvre. Avec Allosaurus, la compagnie F.O.U.I.C transforme un vestige du passé en refuge pour les âmes cabossées d’aujourd’hui. Entre théâtre, musique live et poésie du quotidien, les destins de Lou, Had et Tadz se croisent dans un récit bouleversant où le hasard fait parfois très bien les choses. Drôle, tendre et profondément humain, ce spectacle nous rappelle qu’au milieu du bruit du monde, une simple conversation peut encore tout changer.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/allosaurus-meme-rue-meme-cabine »}]

Allosaurus [ Même Rue, Même Cabine] – Cie F.O.U.I.C Théâtre musical

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