Aloïse Sauvage & Madeleine Cazenave en concert, Conservatoire de musique, Lille

Informations pratiques

Aloïse Sauvage & Madeleine Cazenave en concert Mercredi 23 septembre, 20h00 Conservatoire de musique Nord

16 € / 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:00:00+02:00

Rencontre sensible entre l’univers de la chanteuse Aloïse Sauvage et celui de la pianiste de jazz Madeleine Cazenave. Ici les répertoires se mêlent, se répondent et se réinventent entre langage corporel étudié et langue de Molière chahutée d’un côté et compositions néo-classique et jazz de l’autre.

Figure montante des scènes jazz et expérimentales londonienne, la batteuse, compositrice et chanteuse Momoko Gill développe une musique sensible aux multiples influences. Entre jazz, soul et textures électroniques, elle nous entraîne dans un univers rêveur et envoûtant.

Par L’Aéronef en coproduction avec le Tourcoing Jazz

Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

Conservatoire de musique Place du concert Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Dans l’écrin de l’Auditorium du Conservatoire, Aloïse Sauvage, Madeleine Cazenave et Momoko Gill suspendent le temps.

DR