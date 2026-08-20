Alors on danse ? Dance For You By CANM, Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck

Informations pratiques

Alors on danse ? Dance For You By CANM 7 septembre 2026 – 19 juin 2027 Centre Animation Nouveau Monde Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-07T18:30:00+02:00 – 2026-09-07T19:30:00+02:00

Fin : 2027-06-19T13:30:00+02:00 – 2027-06-19T14:30:00+02:00

Et si cette année, vous dansiez avec nous Canm Hazebrouck? Les cours c’est tous les jours du Lundi au Samedi !

Au CANM, la danse, c’est bien plus qu’une activité. C’est le plaisir de bouger, de partager, de progresser, de se dépasser… et surtout de vivre de beaux moments ensemble.

Quel que soit votre âge ou votre niveau, il y a forcément un cours fait pour vous. Débutant ou confirmé, venez découvrir une ambiance incroyable, nous allons vous faire briller! .

Reprise dès le 7 septembre, découvrez toutes les bonnes raisons de nous rejoindre !

Centre Animation Nouveau Monde rue César Samsoën Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-d-animation-du-nouveau-monde/adhesions/preinscription-danse-dfy-2026-2027-a-finaliser-a-l-accueil-du-canm »}]

Au CANM, la danse, c’est bien plus qu’une activité. C’est le plaisir de bouger, de partager, de progresser, de se dépasser… et surtout de vivre de beaux moments ensemble.

CANM