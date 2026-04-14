Alors on danse !, Musée Bossuet, Meaux

Alors on danse ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée Bossuet Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Par les élèves de danse de l’espace Caravelle

Pour la deuxième année, l’espace Caravelle et le musée Bossuet s’associent dans le cadre du partenariat « Une saisons au musée Bossuet ». Les élèves investissent les lieux pour leur restitution.

Musée Bossuet Rue Bossuet, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33183690490 https://www.musee-bossuet.fr Archéologie antique, gallo-romaine et médiévale. Sculptures médiévales. Meubles et orfèvrerie. Peintures (XVe au XIXe siècles). Collection d’art sacré. Collection de sculptures de Paul Niclausse (XXe siècle). Autoroute A4 Direction Nancy – sortie Meaux, centre Historique, Cathédrale – SNCF : Gare de l’Est-Banlieue

Performance dansée par les élèves de l’espace Caravelle

© Musée Bossuet, Mairie de Meaux