Destinées en main : devenez le héros de votre visite, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

Destinées en main : devenez le héros de votre visite Samedi 23 mai, 18h30 Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne

Gratuit – sans réservation au préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Muni d’un livret, lors de votre visite du musée, incarnez un poilu ou une femme de l’arrière et choisissez vous‑même votre destin. Une expérience unique où vous devenez le héros de votre visite.

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Visite ludique « Destinées en main : devenez le héros de votre visite »

©musée de la Grande Guerre – Stephane Vallée