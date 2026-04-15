Lectures autour du Kamishibaï, Musée Bossuet, Meaux
Lectures autour du Kamishibaï, Musée Bossuet, Meaux samedi 23 mai 2026.
Lectures autour du Kamishibaï Samedi 23 mai, 17h00 Musée Bossuet Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Et si on faisait parler le patrimoine ? Laissez-vous conter des histoires écrites et illustrées par les élèves de CE2 de l’école des Marronniers. Autour du kamishibaï, on se pose, on entend.
Un moment suspendu, où on prend le temps de regarder et d’écouter.
Par les élèves de l’école des Marronniers Meaux
Musée Bossuet Rue Bossuet, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33183690490 https://www.musee-bossuet.fr Archéologie antique, gallo-romaine et médiévale. Sculptures médiévales. Meubles et orfèvrerie. Peintures (XVe au XIXe siècles). Collection d’art sacré. Collection de sculptures de Paul Niclausse (XXe siècle). Autoroute A4 Direction Nancy – sortie Meaux, centre Historique, Cathédrale – SNCF : Gare de l’Est-Banlieue
Lectures autour du Kamishibaï par les élèves de l’école des Marronniers Meaux
À voir aussi à Meaux (Seine-et-Marne)
- Mai à Vélo 2026, CA du Pays de Meaux, Meaux 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, GHEF, Meaux 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Meaux Cyclable, Meaux 1 mai 2026
- Atelier – Chasse au trésor spécial vélo, Parc du Patis, Meaux 18 mai 2026
- Visite libre du musée, Musée Bossuet, Meaux 23 mai 2026