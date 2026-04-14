Atelier – Chasse au trésor spécial vélo, Parc du Patis, Meaux
Atelier – Chasse au trésor spécial vélo, Parc du Patis, Meaux lundi 18 mai 2026.
Atelier – Chasse au trésor spécial vélo Lundi 18 mai, 13h45 Parc du Patis Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T13:45:00+02:00 – 2026-05-18T16:45:00+02:00
Fin : 2026-05-18T13:45:00+02:00 – 2026-05-18T16:45:00+02:00
Reprenant les informations du permis vélo, nous intervenons dans les écoles élémentaires pour sensibiliser les élèves et les encourager à se déplacer autrement. Pour cela, nous les invitons à relever les énigmes d’un jeu de piste donnant le plan d’un balade à vélo tout en révisant les règles de sécurité.
Parc du Patis Parc du Patis Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France
Intervention dans les écoles élémentaires pour sensibiliser les élèves et les encourager à se déplacer en vélo via un jeu de piste.
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