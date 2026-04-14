Exposition « Derrière les masques. Photographies des deux guerres », Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

Exposition « Derrière les masques. Photographies des deux guerres » Samedi 23 mai, 18h30 Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Cette exposition, en partenariat avec l’ECPAD (Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense), propose une immersion photographique dans l’évolution des masques à gaz, du début de leur utilisation en 1915 aux masques ARS employés dès novembre 1917 et jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Visite libre de l’exposition « Derrière les masques. Photographies des deux guerres»

©Musee de la Grande Guerre