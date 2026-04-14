Exposition « Couleurs de guerre », Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

Exposition « Couleurs de guerre » Samedi 23 mai, 18h30 Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne

Gratuit – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’exposition Couleurs de guerre, qui a reçu le label « Exposition d’intérêt national » décerné par le ministère de la Culture, explore le rôle de la couleur dans le conflit, entre uniformes, symboles patriotiques et innovations techniques.

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Visite libre de l’exposition « Couleurs de guerre »

©museedelagrandeguerre