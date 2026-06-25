Alors On Tient ! (AOT) Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Aubusson

Alors On Tient ! (AOT)

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-05

En clin d’œil à l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) délivrée par le conseil départemental de la Creuse à la Scène nationale pour mener ses activités au Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat (CCAJL), nous vous invitons à une fête Alors On Tient ! Cette journée placée sous le signe de la joie a pour but de célébrer le fait que la Scène nationale soit toujours à Aubusson, au moins jusqu’au 31 décembre 2026. Ce sera l’occasion de rêver d’avenir !

11h00 • Flash-mob sur le parvis

11h30 • Projection de films d’archives et photos d’époque

12h30 • Pique-nique partagé

14h30 • Spectacle par la Cie Courir à la Catastrophe ; Alice Vannier et Sacha Ribeiro nous feront imaginer un futur désirable pour ce lieu!

16h00 • Scène ouverte acoustique à vos déclarations d’amour ! Alors On Tient au centre culturel parce que…

17h00 • Concert du GrandZanimo à l’Avant-scène .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com

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English : Alors On Tient ! (AOT)

L’événement Alors On Tient ! (AOT) Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin