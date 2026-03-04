Alpes : ambiances des cimes – Vu du Monde, Studio 43, Dunkerque

Alpes : ambiances des cimes – Vu du Monde Vendredi 13 mars, 14h30 Studio 43 Nord

Tarifs : 9,50€ / réduit (-25 ans et +60 ans) : 8,50€ / Gratuit : enfants -12 ans (enfant gratuit pour 1 adulte payant)

Alpes : ambiance des cimes

de Marie-Thérèse et Serge Mathieu

France I 2025 I 1h30 l documentaire

Lieu légendaire et incomparable de hauteur, de vide, de sauvage, de tradition et d’authenticité, vastes mais tout à la fois intimistes, les Alpes, toit de l’Europe, sont une réelle source d’inspiration. Quelles qu’en soient les saisons, les rencontres d’un jour ou de plusieurs semaines sont toujours simples mais tellement enrichissantes.

En partenariat avec Vu du Monde

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

Film suivi d’une conférence Studio 43 Vu du Monde