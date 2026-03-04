Alpes : ambiances des cimes – Vu du Monde, Studio 43, Dunkerque
Alpes : ambiances des cimes – Vu du Monde, Studio 43, Dunkerque vendredi 13 mars 2026.
Alpes : ambiances des cimes – Vu du Monde Vendredi 13 mars, 14h30 Studio 43 Nord
Tarifs : 9,50€ / réduit (-25 ans et +60 ans) : 8,50€ / Gratuit : enfants -12 ans (enfant gratuit pour 1 adulte payant)
Alpes : ambiance des cimes
de Marie-Thérèse et Serge Mathieu
France I 2025 I 1h30 l documentaire
Lieu légendaire et incomparable de hauteur, de vide, de sauvage, de tradition et d’authenticité, vastes mais tout à la fois intimistes, les Alpes, toit de l’Europe, sont une réelle source d’inspiration. Quelles qu’en soient les saisons, les rencontres d’un jour ou de plusieurs semaines sont toujours simples mais tellement enrichissantes.
En partenariat avec Vu du Monde
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord
Film suivi d’une conférence Studio 43 Vu du Monde