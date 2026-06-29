ALPES AZUR MERCANTOUR – La photographie sous la pleine lune, Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – La photographie sous la pleine lune Mardi 28 juillet, 19h00 Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

40 €, places limitées : inscription nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Atelier de découverte de la photographie sous la pleine lune. Avec le photographe Anthony Turpaud, le temps d’une soirée, partez photographier les paysages de la haute Tinée sous la lumière de la lune.

Places limitées. Inscriptions nécessaires.

Appareil photo personnel nécessaire + trépied, vêtements chauds, lampe frontale. Possibilité de covoiturage ou prévoir son véhicule.

Trois dates :

– Lundi 29 juin 2026 de 19h à 23h.

– Mardi 28 juillet 2026 de 19h à 23h.

– Vendredi 28 août 2026 de 19h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps.

Plein tarif : 40 €.

(Moyens de paiement : Chèque // Carte bancaire/crédit // Espèces // Paiement sans contact)

Maison du Parc quartier l’Ardon : 04 93 02 42 27

Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Saint-Étienne-de-Tinée Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 09 12 39 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/la-photographie-sous-la-pleine-lune

Atelier de découverte de la photographie de paysages sous la pleine lune, avec le photographe Anthony Turpaud. RICE Alpes Azur Mercantour