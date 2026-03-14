Fête patronale de St Etienne de Tinée

Le Village Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-07

C’est la fête patronale traditionnelle de Saint-Etienne de Tinée avec les bals, animations pour tous, messe et procession, repas spectacle, concours de boules …

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Le Village Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : Patronal festival of St Etienne de Tinée

It is the traditional patronal festival of Saint-Etienne de Tinée with balls, entertainment for all, mass and procession, meal show, bowls competition, etc.

L’événement Fête patronale de St Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur