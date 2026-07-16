Alpine Paris Major Stade de Roland Garros PARIS

Informations pratiques

À noter ! La billetterie Grand Public pour le NFL Paris Games au Stade de France ouvre le jeudi 16 juillet.

Comme tous les ans, le mois de septembre rime avec Alpine Paris Major. Entre le 6 et le 13, venez vibrer au rythme de l’un des quatre plus grands tournois de padel du monde dans un cadre idyllique. Entre rencontres exceptionnelles et ambiance after-work, réservez vos billets dès 15 euros pour ne rien manquer !

Si le lundi sera l’occasion d’assister à de beaux duels à l’occasion des qualifications (15 euros pour une catégorie unique et un accès à l’ensemble du stade et des infrastructures), les rencontres prévues du mardi au dimanche vous permettront d’admirer les meilleures paires du monde (dès 25 euros pour les catégories 1 & 2). Afin d’être au plus près de l’action, vous pourrez même profiter des options de billets en loges ou en bord de piste. Comme l’an passé, ne manquez pas l’offre spéciale « Une place achetée = une place offerte » sur les catégories Or, 1 et Unique.

Nouveauté : Le Padel Festival



Cette année, la Fédération Française de Tennis organise le Padel Festival, le dimanche 6 septembre. Pensé comme une véritable expérience de découverte et de partage autour du padel, cet événement ouvert à tous transformera le Stade Roland-Garros en un terrain de jeu grandeur nature, dans une ambiance festive, conviviale et accessible. Entre animations, spectacles, initiations, défis sportifs et rencontres, les spectateurs pourront vivre une journée différente en famille ou entre amis, au cœur du Stade Roland-Garros.

Au programme :

• Animation « Team Tennis vs Team Padel – Le duel des légendes » : il s’agira du temps fort de cette journée avec des matchs d’exhibition qui opposeront sur le court Philippe-Chatrier des légendes du tennis français (Richard Gasquet, Arnaud Clément, Lucas Pouille et Fabrice Santoro) à des joueurs professionnels de padel.

• Le tournoi des célébrités : cette épreuve mettra aux prises des personnalités du monde du sport, des médias et du divertissement.

• Animation « Des Clubs au Chatrier » : cette compétition nationale organisée en partenariat avec des clubs de padel et ouverte aux joueurs amateurs, réunira des paires victorieuses de tournois qualificatifs. 31 paires amateures mixtes, sélectionnées par tirage au sort, et une paire professionnelle seront au rendez-vous. Au programme : un tableau à élimination directe, des matchs en deux points gagnants, et 10 000 euros à remporter pour la paire vainqueure !

• Les qualifications de l’Alpine Paris Major : les spectateurs pourront assister aux premiers matchs du tournoi et découvrir les futurs talents du circuit international.

• Jouez au padel au Stade Roland-Garros : l’un des moments les plus exclusifs du Padel Festival. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront accéder à plusieurs pistes du stade pour s’initier ou jouer au padel, encadrés par des enseignants diplômés. Une occasion rare de prendre la raquette et de

vivre, le temps d’un échange, les sensations des joueurs évoluant dans l’enceinte de Roland-Garros. Les sessions de 15 minutes seront accessibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

• Animations du Garden Padel : le public pourra également profiter des nombreuses activités qui seront proposées au sein du Garden Padel (baby foot, pétanque, « tic tac basket », Mölky, spike, cornhole…) tout au long du tournoi.

Alpine Paris Major ; Crédits : FFT

INFORMATIONS PRATIQUES

– Stade Roland-Garros, Porte 1 (7 avenue de la Porte d’Auteuil)

– Du 06 au 13 septembre 2026

Retrouvez toutes les offres sur le site officiel de la billetterie.

Dès le 6 septembre prochain, l’Alpine Paris Major revient au stade Roland-Garros pour une cinquième édition.

Du dimanche 06 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

payant

De 10 à 350 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Stade de Roland Garros 1 place de la porte d’Auteuil 75016 PARIS

https://tickets.parispadelmajor.com/fr



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