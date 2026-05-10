ALT SHIFT x V.P.M. / Pulsar Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

Pulsar, Mapping vidéo, 2026

Sur la façade de l’Hôtel de Ville, Pulsar se déploie sous la forme d’un mapping immersif accompagné d’une bande-son spatialisée. Structurée autour d’un battement de coeur l’oeuvre propose un mouvement d’expansion, du minuscule à l’immense, qui semble faire vibrer la ville elle-même. Imaginée par ALT SHIFT et V.P.M, elle associe images chorégraphiées et contenus génératifs, en mêlant techniques analogiques et digitales. À travers cette pulsation commune, Pulsar explore le thème de l’amour comme une force de lien et de résonance partagée.

ALT SHIFT est une structure créative fondée par David Hugonot Petit, à la croisée de la photographie, de la réalisation et de la scénographie, qui explore différents médias et technologies pour concevoir des expériences immersives au service d’une vision surréaliste et engagée. V.P.M est un studio fondé par Joan Nieto et Javier Cañal, spécialisé dans la production audiovisuelle innovante, le vidéo mapping et les expériences interactives, intégrant contenus génératifs, effets spéciaux et performances live

Production : ALT SHIFT, V.P.M., 31db, Bend, Pavillon noir, Urban Move Academy. Avec le soutien technique de Saphir Event.

Sur la façade de l’Hôtel de Ville, un mapping transforme la ville en battement collectif et explore l’amour comme une force de lien partagé.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 22h00 à 03h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T06:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T03:00:00+02:00

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)

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