Alta Cumbia Fest, Parvis de la Maison éco-citoyenne, Bordeaux

Alta Cumbia Fest 29 – 31 mai Parvis de la Maison éco-citoyenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T12:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00

Par Lomas

“Alta Cumbia Fest-Un bal pour l’Amazonie” est une rencontre festive qui célèbre la nature, sa protection, et valorise la culture latino-américaine à travers sa musique. Il s’agit d’un projet itinérant entre la France et la Suisse qui invite les publics à protéger la nature locale, à participer à des projets de conservation à l’international et à célébrer la diversité culturelle.

Vendredi 29 mai

– 18h : Du paramo à la mer – Magio (expérience immersive de son quadriphonique)

– 20h : Capitanes del espacio (guitares, grooves)

– 21h : Nezoak (rythmes afro-latins, acoustique, pulsation électroniques)

– 22h : Xolo Scuincle (fusion)

Samedi 30 mai

– 12h : atelier de recyclage créatif pour tous (à partir de 6 ans)

– 14h : discussion Amazonie Terre Vivante avec Jorge Parra et Laura Melo

– 15h : Kuisi, DJ set de cumbia tropical

– 17h : Tito Rosa, DJ set de latino experimental

– 19h : La Rueda Alegria, cercle de tambours et de voix

– 20h : Thima & Koucho, percussions

– 22h : Freakyton, scènes club underground

Dimanche 31 mai

– 12h : atelier de recyclage créatif pour tous (à partir de 6 ans)

– 15h : Sonido Bestia Aguante Records, laboratoire sonore

– 17h : Papayera Tierra Caliente, fanfare solaire

– 18h : Omar R Grasa Colombiana, musique fusion

Parvis de la Maison éco-citoyenne Quai Richelieu, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

“Alta Cumbia Fest-Un bal pour l’Amazonie” est une rencontre festive qui célèbre la nature, sa protection, et valorise la culture latino-américaine à travers sa musique. Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes salc

Aurélie Carmouze