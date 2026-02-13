Les classiques de Mériadeck : Chant lyrique, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Les classiques de Mériadeck : Chant lyrique Vendredi 29 mai, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T18:45:00+02:00

Dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Concert organisé en partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux

@bibliothèque de Bordeaux Mériadeck