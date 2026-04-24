Manana con Pentagrama de Acero, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Manana con Pentagrama de Acero Vendredi 29 mai, 18h30 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:30:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:30:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00

Par France Amérique latine Gironde

Le film cubain “Manana con Pentagrama de Acero” vous fait plonger dans 30 ans d’histoire musicale du Steel Band El Cobre, groupe fondé dans une usine d’extraction de cuivre, légendaire à Cuba et dans le monde. Réalisé par les studios de production communautaire Televisión Serrana, ce documentaire de 50mn sera suivi d’une discussion sur la situation politique et sociale actuelle à Cuba et les espoirs portés par le peuple.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le film cubain “Manana con Pentagrama de Acero” vous fait plonger dans 30 ans d’histoire musicale du Steel Band El Cobre cuba film

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