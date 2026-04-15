Autour du livre Chiennes de Garde de Dahlia de la Cerda, Salle Amédée Larrieu,, Bordeaux
Autour du livre Chiennes de Garde de Dahlia de la Cerda, Salle Amédée Larrieu,, Bordeaux vendredi 29 mai 2026.
Autour du livre Chiennes de Garde de Dahlia de la Cerda Vendredi 29 mai, 15h30 Salle Amédée Larrieu, Gironde
Sur inscription : lizarlettflores@gmail.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T15:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T15:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Par : A la Mexicaine
Une discussion animée par l’écrivaine mexicaine Lizarlett Flores, lauréate Jóvenes Creadores 2026 du ministère de la Culture du Mexique. Pour découvrir ou commenter ce recueil de nouvelles brutales, rebelles et féministes. La discussion sera sonorisée avec les corridos, musique mexicaine, du livre.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Salle Amédée Larrieu, place Amédée Larrieu Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une discussion animée par l’écrivaine mexicaine Lizarlett Flores, lauréate Jóvenes Creadores 2026 du ministère de la Culture du Mexique.
Libre de droits
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