Scène ouverte : chant lyrique, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Scène ouverte : chant lyrique, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux vendredi 29 mai 2026.
Scène ouverte : chant lyrique Vendredi 29 mai, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:00:00+02:00
Lors de ce concert, les élèves des classes de chant proposeront un méli-mélo musical, de Mozart à la musique française (airs d’opéra et d’opérettes).
Les jeunes artistes ont travaillé sur la forme de l’art lyrique, ou comment le théâtre se met au service du chant.
[en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux]
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-scene-ouverte-chant-lyrique »}]
Un concert consacré aux airs d’opéra. musique concert
© Conservatoire de Bordeaux
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