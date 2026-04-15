Scène ouverte : chant lyrique, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Scène ouverte : chant lyrique Vendredi 29 mai, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:00:00+02:00

Lors de ce concert, les élèves des classes de chant proposeront un méli-mélo musical, de Mozart à la musique française (airs d’opéra et d’opérettes).

Les jeunes artistes ont travaillé sur la forme de l’art lyrique, ou comment le théâtre se met au service du chant.

[en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-scene-ouverte-chant-lyrique »}]

Un concert consacré aux airs d’opéra. musique concert

© Conservatoire de Bordeaux