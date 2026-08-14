AlUla Design : un territoire comme partenaire de création Lafayette Anticipations Paris

Informations pratiques

À AlUla, la création ne s’importe pas : elle se construit au contact du territoire. Les paysages, les matériaux et les savoir-faire locaux – du tissage de feuilles de palmier (sa’af) à la construction en brique crue (ṭīn), en passant par la sculpture sur pierre, la céramique ou les traditions liées à l’encens – nourrissent une nouvelle génération de designers et créateur·ices.

À l’occasion de cette rencontre, Hamad AlHomiedan, directeur des Arts et Industries créatives de la Royal Commission for AlUla (RCU), Simon Garcia, directeur du Développement culturel à AFALULA, ainsi que les designers Aseel Alamoudi et le studio bahraini – danish, des programmes de résidence de design AlUla, reviennent sur la manière dont les initiatives développées à AlUla – Design Residency, AlUla Design Awards et Designathon – encouragent un dialogue fécond entre artisanat vernaculaire et pratiques contemporaines, devenu l’un des marqueurs de la scène créative saoudienne actuelle.

Cette rencontre entre héritage et création contemporaine est également au cœur de l’exposition Vie des Formes, dont elle nourrit les œuvres et le propos.

Rencontre modérée par AD Middle East.

De l’atelier de tissage de palmier de Madrasat Addeera aux résidences internationales de Design Space AlUla, comment un territoire devient-il une source d’inspiration et de recherche pour le design contemporain ?

Le jeudi 10 septembre 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-10T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T18:00:00+02:00_2026-09-10T19:30:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue de Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/alula-design-un-territoire-comme-partenaire-de-creation



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