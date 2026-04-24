Alzire de Voltaire ou Danser nonobstant nos chaînes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Alzire de Voltaire ou Danser nonobstant nos chaînes 19 – 22 mai Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:15:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T19:15:00+02:00 – 2026-05-22T22:30:00+02:00

Par : Eclosion et Perspective

Lecture théâtralisée d’une tragédie méconnue de Voltaire, “Alzire”. Cette pièce dénonce la colonisation espagnole des Amériques au XVIᵉ siècle. L’intrigue se concentre autour d’Alzire, une princesse Inca, et de Gusman, un gouverneur espagnol. L’œuvre dresse le portrait d’une femme vivant avec peine son appartenance à une double culture, inca et espagnole. En prologue, Monsieur de Voltaire viendra présenter sa pièce. Avec Vanessa Garnica (Alzire, la journaliste) et Philippe Leblanc (Gusman, Voltaire). Adaptation et mise en scène : Eric Anziani.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « eclosionetperspective@orange.fr »}]

Lecture théâtralisée d’une tragédie méconnue de Voltaire, “Alzire”. Théâtre SALC