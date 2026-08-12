Amala Dianor DUB Le Quartz Brest

Informations pratiques

Brest

Amala Dianor DUB

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-23

Onze interprètes éblouissants, venus du monde entier et virtuoses des cultures urbaines, font vibrer le plateau au rythme d’une danse explosive. Utopique et libre, ce spectacle met le feu.

Ancien danseur hip-hop passé par les écritures néo-classiques puis contemporaines, Amala Dianor, chorégraphe franco-sénégalais, signe ici une pièce électrique, nourrie de circulations et de rencontres. Inspiré du dub jamaïcain art du remix qui amplifie basses et pulsations le spectacle assemble gestes, styles et influences dans une architecture mouvante.

Des génies de la nouvelle génération des street dances dialoguent avec un musicien live, faisant naître une traversée physique et sonore où l’improvisation, la précision et l’écoute ouvrent un espace partagé.

Informations pratiques

Durée 1h.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

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English :

L’événement Amala Dianor DUB Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue