Amants à mi-temps Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Amants à mi-temps

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-04-08 20:00:00

fin : 2027-04-08 21:30:00

Date(s) :

2027-04-08

Les Français sont les meilleurs amants du monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les plus infidèles… c’est ce qui se dit aussi !

Vincent, marié, père de 2 enfants est patron d’une entreprise en région parisienne. C’est un self made man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme…. et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15 heures au mercredi 15 heures.

Christian, marié, père de 2 enfants est prof de philo à la Sorbonne. C’est un intellectuel, calme et posé. Il adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15 heures au vendredi 15 heures.

Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où…

Une comédie sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la lâcheté, le sexe et sur ce qui fait que hommes et femmes n’ont aucune morale dans certaines situations de concurrence !

Bref, une comédie extra-conjugale

Placement libre assis.Tout public

24 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

The French are the best lovers in the world—or so they say! They’re also the most unfaithful… or so they say, too!

Vincent, a married father of two, runs a company in the Paris region. He’s a self-made man—instinctive and gruff. He adores his wife… and his mistress, whom he visits regularly from 3 p.m. on Monday to 3 p.m. on Wednesday.

Christian, married and the father of two children, is a philosophy professor at the Sorbonne. He’s an intellectual, calm and collected. He adores his wife… and his mistress %E0, whom he visits regularly from Wednesday at 3 p.m. to Friday at 3 p.m.

Caught between the two is Patricia, who is very well-organized—until the day when…

A comedy about love, fidelity, friendship, marriage, lust, sex, and what makes men and women completely unprincipled in certain competitive situations!

In short, an extramarital comedy.

Unreserved seating.

L’événement Amants à mi-temps Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH