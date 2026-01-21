Amants à mi-temps La Comédie de Metz Metz

Amants à mi-temps

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-19 21:00:00

fin : 2026-11-20 22:15:00

Date(s) :

2026-11-19 2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Les Français sont les meilleurs amants du monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les plus infidèles… c’est ce qui se dit aussi !

Vincent, marié, père de 2 enfants et patron d’une entreprise en région parisienne. C’est un self made man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme…. et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15 heures au mercredi 15 heures.

Christian, marié, père de 2 enfants et prof de philo à la Sorbonne. C’est un intellectuel, calme et posé. Il adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15 heures au vendredi 15 heures.

Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où…

Une comédie sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la lâcheté, le sexe et sur ce qui fait que hommes et femmes n’ont aucune morale dans certaines situations de concurrence ! Bref, une comédie extra-conjugale !

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est



It’s said that the French are the best lovers in the world! They’re also the most unfaithful… or so they say!

Vincent, married, father of 2 and owner of a company in the Paris region. He’s a self-made man, instinctive and gruff. He adores his wife…. and his mistress, whom he visits regularly from Monday 3pm to Wednesday 3pm.

Christian, married, father of 2 and philosophy professor at the Sorbonne. He’s an intellectual, calm and collected. He adores his wife… and his mistress, whom he visits regularly from Wednesday 3pm to Friday 3pm.

In between, there’s Patricia, who’s very well organized, until one day…

A comedy about love, fidelity, friendship, marriage, cowardice, sex and why men and women have no morals in certain competitive situations! In short, an extramarital comedy!

