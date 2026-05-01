Amascène, festival d’artistes amateurs Saint-Sorlin-en-Valloire
Amascène, festival d’artistes amateurs Saint-Sorlin-en-Valloire vendredi 29 mai 2026.
Saint-Sorlin-en-Valloire
Amascène, festival d’artistes amateurs
Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Amascène, le festival de pratique amateure artistique et culturelle est de retour en Porte de DrômArdèche. Danse, théâtre, spectacle équestre, exposition, concert… de nombreuses disciplines pour tous les goûts.
.
Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 amascene@portededromardeche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Amascène, the festival of amateur artistic and cultural practice is back in Porte de DrômArdèche. Dance, theater, equestrian shows, exhibitions, concerts… a wide range of disciplines to suit all tastes.
L’événement Amascène, festival d’artistes amateurs Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme)
- Marché mensuel Saint-Sorlin-en-Valloire 12 juin 2026
- Electrolapse Festival Terrain de Rugby Saint-Sorlin-en-Valloire 21 août 2026
- Brocante Face au collège Saint-Sorlin-en-Valloire 4 octobre 2026
- Marché de Noël en soirée Saint-Sorlin-en-Valloire 11 décembre 2026