Amateurs virtuoses – Rungis Piano-Piano 7e edition Grange Sainte-Geneviève

Informations pratiques

RÉCITAL À DEUX PIANOS

Julien Kurtz & Yannick Weiler

Geoffroy Vauthier & Arnaud Dupont

Aloïs Scrizzi & Olivier Dupont

Romain Coharde & Victor Amoureux

Souvent plus curieux encore que les professionnels dans l’exploration du répertoire pour deux pianos, ces musiciens rappellent combien la pratique amateure de haut niveau constitue un territoire essentiel de la vie musicale, partout en France.

Quatre duos ont été choisis avec soin : Julien Kurtz & Yannick Weiler, Geoffroy Vauthier & Arnaud Dupont, Aloïs Serizzi & Olivier Dupont, Romain Coharde & Victor Amoureux.

Au programme, Les Préludes de Liszt, les Danses andalouses d’Infante, la suite de Casse-Noisette de Tchaïkovski, et les Quatre chansons de Tsfasman dans la transcription d’Arthur Ancelle.

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Liszt: Les Préludes

Infante: Danses Andalouses

Tchaïkovski: Casse-Noisette, suite (tr. Economou)

Tsfasman: 4 chansons (tr. Ancelle)

Entrée gratuite sur réservation

https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/amateurs-virtuoses