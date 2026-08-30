Amateurs virtuoses – Rungis Piano-Piano 7e edition Grange Sainte-Geneviève
dimanche 4 octobre 2026 · Grange Sainte-Geneviève · RUNGIS
Informations pratiques
RÉCITAL À DEUX PIANOS
Julien Kurtz & Yannick Weiler
Geoffroy Vauthier & Arnaud Dupont
Aloïs Scrizzi & Olivier Dupont
Romain Coharde & Victor Amoureux
Souvent plus curieux encore que les professionnels dans l’exploration du répertoire pour deux pianos, ces musiciens rappellent combien la pratique amateure de haut niveau constitue un territoire essentiel de la vie musicale, partout en France.
Quatre duos ont été choisis avec soin : Julien Kurtz & Yannick Weiler, Geoffroy Vauthier & Arnaud Dupont, Aloïs Serizzi & Olivier Dupont, Romain Coharde & Victor Amoureux.
Au programme, Les Préludes de Liszt, les Danses andalouses d’Infante, la suite de Casse-Noisette de Tchaïkovski, et les Quatre chansons de Tsfasman dans la transcription d’Arthur Ancelle.
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Liszt: Les Préludes
Infante: Danses Andalouses
Tchaïkovski: Casse-Noisette, suite (tr. Economou)
Tsfasman: 4 chansons (tr. Ancelle)
Entrée gratuite sur réservation
https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026
https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/amateurs-virtuoses
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