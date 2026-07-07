Amazigh MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges
jeudi 28 janvier 2027 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Amazigh MAD Opéra de Limoges
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 20:00:00
fin : 2027-01-28 21:00:00
Date(s) :
2027-01-28
Danse.
Compagnie Filipe Lourenço.
Pièce pour 12 danseurs-euses et 1 musicien.
L’échauffement du spectateur à 18h30 Avant d’assister au spectacle, éveillez vos sens avec une mise en jeu corporelle.
Initié dès l’enfance aux danses du Maghreb et à la musique arabo-andalouse, Filipe Lourenço aborde les danses traditionnelles comme un héritage à réinventer. Après sa pièce Cheb, présentée fin 2023 à la MAD, il s’inspire avec cette nouvelle création à l’ahidous. Cette danse collective des tribus berbères du Moyen-Atlas, accompagnée de chants et de percussions est pratiquée lors de fêtes, de mariages ou de rituels. En s’appuyant sur cette forme ancestrale, le chorégraphe transforme cette tradition en espace de création et d’émancipation.
Coproduction Opéra de Limoges.
Durée 1h. .
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70
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English : Amazigh MAD Opéra de Limoges
L’événement Amazigh MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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