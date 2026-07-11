Ambre Box Office Limoges Place Stalingrad Limoges
samedi 13 février 2027 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Ambre Box Office Limoges
Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges Haute-Vienne
Tarif : 45 – 45 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:30:00
fin : 2027-02-13 22:30:00
Date(s) :
2027-02-13
Concert.
Révélée au grand public en remportant la 13ᵉ saison de la Star Academy, Ambre ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire. Avec j’me demande , son premier single, elle dévoile un univers sincère et profondément intime, porté par une voix singulière et un univers musical intense.
Après une tournée de plus de 70 dates qui lui a permis de conquérir le public aux quatre coins de la France, Ambre s’apprête à vivre une première essentielle partir à la rencontre de son public en son nom.
Sur scène, elle proposera bien plus qu’un concert. Un show vibrant, où l’énergie, l’intensité et la puissance de sa voix rencontrent la force de ses mots. Les toutes premières dates de cette tournée qui marque l’affirmation d’une artiste, au plus près de celles et ceux qui la suivent depuis ses débuts… comme de ceux qui la découvriront pour la première fois.
Durée 2h30 environ. .
Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Ambre Box Office Limoges
L’événement Ambre Box Office Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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